Skip to main content
Arizona State
Join Now

DevilsDigest TV: Arizona at ASU postgame analysis

Mugshotby: Hod Rabino47 minutes agoDevilsDigest

A valiant effort in the first half by ASU was in sharp contrast to what transpired in the last 20 minutes, leading Arizona to a convincing win in Tempe and a series sweep against their in-state rival

You may also like